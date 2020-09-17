Трампу не понравились условия сделки по приобретению американского сегмента TikTok

Президент США Дональд Трамп не поддержал проект сделки между китайской компанией ByteDance и американской Oracle. Однако он заявил, что пока знаком с ним только в общих чертах.



Американский лидер намерен обсудить детали с сооснователем Oracle Ларри Элисоном. Он уточнил, что если сделка не предполагает продажу бизнеса в США, то она ему не понравится, передает «РИА Новости».

Американский президент также рассказал, что правила не дают американскому правительству получить процент от сделки.

«Что это за дела? Они готовы сделать большие платежи правительству, а мы не имеем права их принять», — сказал Трамп.

Напомним, что Дональд Трамп отреагировал на предупреждения о возможной слежке за пользователями TikTok. Он потребовал от владеющей приложением китайской ByteDance продать бизнес в США. Компания договорилась с американской Oracle, которая может стать техническим оператором сервиса и хранить на своих серверах личные данные американцев.