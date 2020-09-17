Силуанов: налог для богатых затронет 1% работающих россиян

Законопроект о повышении НДФЛ для доходов физлиц с 13 до 15% на заработок свыше 5 млн рублей затронет не более 1% работающих россиян. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Глава Минфина напомнил, что бюджет получит от повышения ставки НДФЛ порядка 60 млрд рублей в год. Эти средства намерены направлять на лечение детей с редкими заболеваниями.

«Законопроекты подготовлены. Ожидаем, что они будут приняты в осеннюю сессию текущего года. Сколько таких граждан подпадет под повышенное налогообложение? По нашим оценкам, их количество составит не более 1% всех работающих граждан»,— рассказал Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».



Ранее сообщалось, что правительство России рассмотрит повышение налогов для богатых.

