Министр образования Татарстана Рафис Бурганов покинул свой пост

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов покинул свой пост, сообщают несколько источников «Реального времени». Во главе министерства он проработал без малого три года. Слухи об отставке Бурганова появились несколько недель назад.

Новым местом работы бывшего министра может стать Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма.

Бурганов стал заместителем премьер-министра — министром образования и науки 4 декабря 2017 года после ухода Энгеля Фаттахова. В разные годы был руководителем исполкома Казани (2005—2010 гг.), министром по делам молодежи спорту и туризму Татарстана (2010—2014 гг.). Избирался депутатом Госсовета Татарстана второго и пятого созывов, Казгордумы.