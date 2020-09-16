Силуанов рассказал, насколько подорожают сигареты

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что при увеличении акциза на 20 процентов, сигареты в среднем подорожают примерно на 17 процентов.

«Примерно это будет стоить около 20 рублей к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 рублей», — сказал министр «РИА Новости».

Ранее Минфин России подготовил проект поправок в Налоговый кодекс: для компенсации роста расходов бюджета из-за ситуации с коронавирусом. Ведомство предложило увеличить ставки акциза на 20% на табачную продукцию, сигареты и электронные сигареты.

