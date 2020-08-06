Главное о коронавирусе на 6 августа: новые смерти в Татарстане, условный срок за побег из больницы

ЗОС нового корпуса «инфекционки» в Казани

За последние сутки в Татарстане подтвердились 30 новых случаев коронавируса, все контактные. Семь человек госпитализированы, 23 лечатся дома.

Всего на 6 августа в Татарстане зарегистрирован 5 781 случай COVID-19.

Выздоровел за весь период 4 621 человек, в том числе 24 — за минувшие сутки. От COVID-19 умерли 45 человек.

Медсестра из Нижнекамска рассказала о работе в «красной» зоне «ковидного» госпиталя.

В Роспотребнадзоре республики не собираются ужесточать масочно-перчаточный режим в республике.

За прошедшие сутки в Татарстане от коронавируса скончались еще два пациента.

Теплоход «Александр Суворов», на котором ранее произошла вспышка СOVID-19, возобновит рейсы из Казани 11 августа.

Вчера Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии проектной документации нового корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы имени Агафонова. Сегодня «Реальное время» выложило фотографии нового корпуса.



В Минздраве Татарстана сообщили о первых пациентах нового госпиталя Республиканской клинической инфекционной больницы.

Роспотребнадзор Татарстана рекомендовал воздержаться от покупки путевок в Турцию, где растет число заболевших коронавирусом.

Госпиталь ветеранов войн в Казани планирует переход к плановому режиму работы.

В Роспотребнадзоре республики озвучили новые методические рекомендации по профилактике COVID-19 в вузах.

В Минздраве Татарстана обещают решить проблему со сроками получения результатов на коронавирус.

В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали о проведении выездных тестирований на коронавирусную инфекцию.



«Ковидный» пациент получил условный срок за побег из инфекционной больницы

За последние сутки в России выявлено 5 267 новых случаев коронавируса, выздоровел 7 331 человек. Число выписанных по выздоровлению от COVID-19 превышает количество заболевших за сутки более чем на 30%.

Таким образом, число зараженных выросло до 871 894 человек, а выздоровевших — до 676 357 человек. Зафиксировано 116 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 14 606 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 29,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 283 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 245,3 тыс. человек.

Российский вирусолог предположил, что вторая волна эпидемии коронавируса в России может прийтись на октябрь—ноябрь.

Роспотребнадзор РФ пообещал, что новая российская вакцина от COVID-19 будет безопасной и качественной.

Житель Приамурья получил 8 месяцев лишения свободы условно за побег из инфекционного отделения больницы и угрозу заражения окружающих.

Студенты из России изобрели светодиодную установку для безопасного лечения от тяжелых заболеваний, включая коронавирус.

Роспатент РФ зарегистрировал первый в России препарат для лечения COVID-19.

Российские туристы, отдыхающие в Турции, жалуются на плохие условия проживания в турецких отелях из-за COVID-19.

Россиянам сообщили, что коронавирус — форс-мажорная болезнь, которая не входит ни в одну страховку для пребывания за рубежом.

«Аэрофлот» заявил о продлении до 31 августа отмены рейсов в более чем 80 зарубежных городов.



Идеальный срок выдачи результатов теста на COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 18 814 178 человек, 707 754 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (4 823 891). На второй строчке — Бразилия (2 859 073), на третьей — Индия (1 964 536). Россия на четвертом месте (864 948, данные не обновлены), на пятом — ЮАР (529 877).



Больше всего смертей зафиксировано в США (158 256 ). За ними следуют Бразилия (97 256), Мексика (49 698), Великобритания (46 295) и Индия (40 699).



Facebook удалил с аккаунта Дональда Трампа видео, в котором президент заявил, что дети «практически невосприимчивы к COVID-19».

Ученые из США заявили, что температура 35,5°C и ниже при начальных симптомах коронавируса повышает риск смертельного исхода.

Минздрав Турции опроверг информацию о вспышках коронавируса на курортах страны после открытия границ.

В США считают, что идеальный срок выдачи результатов теста на COVID-19 — 10 минут.

В Америке заключили соглашение о поставке 100 миллионов доз вакцины против COVID-19.

В Тайване жителям, соскучившимся за время пандемии по путешествиям, продают авиабилеты на «рейсы в никуда».

Трамп заявил о возможности выселения американцев из съемного жилья за неуплату аренды на время пандемии.

В Гонконге вновь обнаружили коронавирус у домашних животных. На этот раз жертвами вируса стали шотландская кошка и йоркширский терьер.

Татьяна Демина