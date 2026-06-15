В Татарстане образовали оргкомитет по подготовке и проведению конкурса «Новая волна»

Соответствующее распоряжение подписал раис республики

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане официально дали старт подготовке к Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна», который состоится в Казани в 2026 году. Раис республики Рустам Минниханов подписал соответствующее распоряжение №211 об образовании республиканского организационного комитета.

Главной задачей нового коллегиального органа станет координация взаимодействия органов государственной власти региона, федеральных ведомств и муниципалитетов при организации масштабного музыкального события. Как следует из документа, комитет будет отвечать за разработку и утверждение плана мероприятий, а также контролировать ход его реализации и целевое использование бюджетных средств.

Руководить работой структуры будут сопредседатели: премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и председатель конкурса Игорь Крутой. Заместителями назначены заместитель премьер-министра Шамиль Гафаров, глава Казани Ильсур Метшин и вице-премьер Лейла Фазлеева. Секретарем оргкомитета стал генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов.

В состав рабочей группы вошли ключевые министры республики (здравоохранения, строительства, финансов, транспорта), руководители силовых структур, представители крупных предприятий и главы профильных управлений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Решения комитета оформляются протоколами и являются обязательными для исполнения всеми заинтересованными ведомствами. Материально-техническое обеспечение подготовки возложено на Аппарат Кабинета Министров РТ.

Напомним, «Новая волна» впервые прошла в Казани в прошлом году. Конкурс собрал более 6 тыс. заявок, в полуфинал прошли 54 участника в возрасте от 16 до 35 лет. Первое место занял певец Alex Lim из Казахстана.

Зульфат Шафигуллин