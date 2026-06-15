Из Казани запустят дополнительные рейсы в турецкую Анталью

Полеты запланированы два раза в неделю — по вторникам и пятницам

Фото: Арсений Фавстрицкий

Авиакомпания «Аэрофлот» в период высокого летнего спроса увеличит количество рейсов в Турцию, включая дополнительные направления из Казани. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Из Казани будут выполняться дополнительные рейсы в Анталью с конца июня по начало октября. Полеты запланированы два раза в неделю — по вторникам и пятницам.

Расширение программы связано с ростом туристического спроса в летний сезон. Помимо Казани, дополнительные рейсы в Анталью также введены из Челябинска, Перми, Екатеринбурга, Самары и Минеральных Вод. Кроме того, «Аэрофлот» увеличивает частоту полетов из Москвы в Бодрум, Даламан и Анталью.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Всего по всем направлениям авиакомпания предложит пассажирам более 105,1 тысячи дополнительных кресел. Новые рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A320, Boeing 737 и Airbus A321 в двухклассной компоновке.

В компании отметили, что расширение маршрутной сети позволит удовлетворить высокий спрос на перевозки в Турцию в летний период и повысить доступность популярных туристических направлений для пассажиров из российских регионов, включая Татарстан.

Напомним, что ранее две с лишним тысячи российских туристов, в том числе из Татарстана, столкнулись с отменой рейсов турецкой авиакомпании Air Anka Airlines, у которой 25 мая закончился срок действия временного разрешения на полеты в Россию. При этом, как написали туристы из Казани в соцсети на страничке российской Ассоциации туроператоров (АТОР), покупателям туров, которые бронировались с перелетом на бортах российской авиакомпании Azur Air, сообщили, что перевозчик поменялся на Air Anka Airlines. Подробности — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова