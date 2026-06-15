Министр транспорта РФ на встрече с Путиным назвал Татарстан одним из лидеров развития речного транспорта

По его словам, в Татарстане реализован один из новых речных портовых проектов, которые должны способствовать развитию грузовых перевозок по внутренним водным путям России

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане реализован один из новых речных портовых проектов, которые должны способствовать развитию грузовых перевозок по внутренним водным путям России. Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.



Никитин сообщил, что на данный момент в стране уже созданы три новых порта. Среди наиболее активных регионов в этом направлении он назвал Татарстан и Якутию, где сохраняется высокий грузопоток и ведется работа по развитию речной инфраструктуры.

О каком конкретно проекте шла речь в разговоре Никитина с президентом России, не уточняется, но, предположительно, речь идет о том, что в Нижнекамском районе Татарстана в этом году ожидается запуск речного порта, который станет частью нового логистического комплекса. К тому же недавно стало известно, что в Камско-Устьинском районе восстановят Тенишевский причал.

По словам главы Минтранса, в стране продолжается работа по восстановлению и развитию портовой инфраструктуры. Он отметил, что с 1990-х годов в России прекратили работу 93 речных порта, и сегодня одной из ключевых задач является создание новых площадок для перевалки грузов и развитие транспортной логистики.

Наталья Жирнова