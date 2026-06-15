В Татарстане учредили премию для лучших педагогов, работающих с детьми с ОВЗ

Выплата носит единовременный характер и предоставляется на конкурсной основе

В Татарстане начнут выплачивать премии для лучших педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующее постановление утверждено Кабинетом министров РТ.

Согласно документу, ежегодно до 30 педагогов смогут получить статус лучшего специалиста и единовременную выплату из бюджета республики.

Программа направлена на повышение престижа профессии и поддержку инноваций в коррекционной педагогике. Главным условием для получения награды является разработка и успешная реализация собственного авторского образовательного проекта в рамках адаптированной школьной программы.

Премия «Лучший педагог общеобразовательной организации для детей с ограниченными возможностями здоровья» составляет 100 тысяч рублей.

К участию допускаются учителя государственных школ Татарстана, имеющие первую или высшую квалификационную категорию и стаж работы от трех лет. При этом кандидат не должен был являться получателем этой же выплаты в предыдущие два года.

Отбор кандидатов осуществляет конкурсная комиссия Министерства образования и науки РТ. По результатам рассмотрения заявок формируется ранжированный список, а победителями признаются педагоги, набравшие наибольшее количество баллов. После заключения соглашения средства перечисляются на личный счет учителя.

Ранее для социально ориентированных некоммерческих организаций Казани, занимающихся социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья, утвердили порядок предоставления субсидий из городского бюджета.

Зульфат Шафигуллин