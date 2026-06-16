«КОС-Синтез» выиграл Кубок России по водному поло

Казанцы завершили победный сезон очередной триумфальной победой

Тренерский тандем Евгения Ярощука (слева) и Артура Фатахутдинова привел команду к очередной победе. Фото: предоставлено СК «Синтез»

Очередным триумфом ватерпольного «КОС-Синтеза» завершился розыгрыш Кубка России по водному поло, проходивший в Астрахани. В финальном матче казанцы обыграли местный клуб «Динамо СШОР» со счетом 11:6. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Российский Кубок завершил клубный сезон

Проведение нынешнего финала Кубка страны изначально подвергалось изменениям, будучи отодвинутым по срокам в связи с радостным событием — участием сборной в отборочном этапе Кубка мира. В итоге именно российский Кубок завершал клубный сезон, окончившись даже позже международного турнира — «Северной лиги». Кстати, у северян в этом году любопытное новшество — участие молодежной сборной ЮАР в чисто европейском турнире.

По какой-то причине изменился изначально планируемый формат стартов с участием восьми команд, то есть второй команды Москвы «Восток-2» и предполагаемым участием юниорской сборной России. Расписание составили под шесть команд, начиная с четвертьфиналов. В них принимали участие хозяева финала астраханцы, и местное «Динамо СШОР» разгромило подмосковный «Штурм-2002» с двукратным преимуществом в счете 25:12. А вот в дерби двух столиц, протекающем с переменным успехом, на этот раз сильнее оказался «Восток», обыгравший питерскую «Балтику» со счетом 13:12. Тем самым «Восток» взял реванш за поражение в четвертьфинале чемпионата России, когда именно «Балтика» отобралась в полуфинал.

Капитан казанцев Сергей Лисунов в окружении партнеров по команде. предоставлено СК «Синтез»

Увы, но пока питерцы никак не могут выбраться в число лидеров национального водного поло, исторически входя в число отцов советского водного поло, которое всегда находилось в хороших отношениях с международными федерациями по этим видам спорта. Достаточно напомнить, что уже в 1956 году в составы международных технических комитетов впервые были введены представители Советского Союза: по плаванию — Владимир Китаев, по прыжкам в воду — Серафима Ефимова (Блохина), по водному поло — Андрей Кистяковский, участник Великой Отечественной войны, полковник инженерных воск, а в 1945 и 1946 годах — чемпион СССР по водному поло в составе московской команды ЦСК. Любопытно, кстати, что его отец Юлий Кистяковский преподавал математику в киевской гимназии, а среди его учениц была Анна Горенко, в будущем поэтесса Анна Ахматова.

«Финал восьми» превратился в «Финал шести»

Увы, нынешний «Финал шести» запомнится также и тем, что перед его началом комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА приняла решение дисквалифицировать ватерполиста «Востока» Аделя Гиниятова за нарушение общероссийских антидопинговых правил — в его допинг-пробе обнаружили запрещенное средство. Воспитанник казанского водного поло (Гиниятов выступал за «Синтез» в сезонах 2017—2020 годов, помимо того, играл за подмосковный «Штурм-2002», питерскую и московские команды) будет дисквалифицирован на два предстоящих сезона.

Ветеран команды, экс-капитан Артем Одинцов. предоставлено СК «Синтез»

«Восток» попытался сопротивляться в полуфинале казанскому «КОС-Синтезу», даже поведя в счете 2:0 на старте первого периода. Но происходившее далее в бассейне напоминало встречу команд разных лиг. Уже по итогам первого периода казанцы вели со счетом 7:4, увеличив это преимущество во втором периоде до 12:5. В целом это было похоже на второй матч финала чемпионата России в Волгограде, когда казанцы уступали 0:2, а ворота защищал Евгений Костров, а его партнеры затем совершили рывок. В дальнейшем «КОС-Синтез», преодолевая сопротивление москвичей и «нью-москвичей», в число которых входили воспитанники казанского водного поло Владислав Егоров, Даниил Иванов и Замир Мирзиев, спокойно довели матч до победного исхода — 17:10.

Смена соперников казанского суперклуба

Как и в четвертьфинале, где борьба случилась только в одном из двух поединков, в полуфинале произошло то же самое. Игравший в гостях волгоградский «Спартак» мобилизовал болельщиков, включавших в себя организованные группы юных ватерполистов на трибунах. В итоге вопрос «Кто в астраханском бассейне чувствовал себя как дома?» был не праздным.

Казанец Роман Шепелев стал капитаном сборной России. предоставлено СК «Синтез»

Гости рванули вперед, ведя 4:2, но хозяева сумели переломить ход поединка, обогнав спартаковцев — 8:6. Волгоград сравнял счет 8:8, но Астрахань снова реализовала две атаки. После чего гости забили с пенальти, тут необходимо отметить, что их голкипер Петр Федотов по ходу поединка дважды отбивал броски с пятиметровой линии. В концовке поединка волгоградцы провели затяжную атаку, оказавшуюся голевой. Дважды броски их игроков блокировали астраханцы, но с третьего раза Роман Усов сравнял счет 10:10. Поскольку у хозяев бассейна оставалось 32 секунды, то они рассчитывали в это время решить исход поединка. Их наставник Дмитрий Соколов взял тайм-аут, но подопечные настолько бездарно распорядились шансом, что успели потерять мяч и за 10 секунд до конца едва не пропустили решающий гол. Спас их только вратарь Кирилл Корнеев. Он же стал героем поединка в серии послематчевых пенальти, дважды отбивая броски Михаила Иванкова и Тимура Шайхутдинова.



Воспитанник казанского водного поло Адель Латыпов. предоставлено СК «Синтез»

В каждой второй встрече Кубка России была упорная борьба, а в другой побеждал «КОС-Синтез»

В последний день турнира изначально по календарю состоялась встреча за бронзовые медали, в которой волгоградский «Спартак» одолел столичный «Восток» со счетом 17:15. Однако необходимо пояснить, что такой крупный счет был достигнут с помощью послематчевой серии пенальти. Спартаковцы вели 9:5, после чего пропустили шесть (!) мячей подряд. Видимо, настолько сильно было разочарование от проигрыша в полуфинале. Но суперклуб, каким в российских мерках является волгоградский «Спартак», не мог позволить себе уйти на отдых, настолько разочаровав своих поклонников. Выбрав заключительный период со счетом 4:2, они сделали счет 13:13, забив решающий гол за семь секунд до финальной сирены. Такой же счет 4:2 был по итогам послематчевой серии пенальти, и, что удивительно, в матчах Кубка России один из двух матчей проходил в бескомпромиссной борьбе, а во втором легко побеждал «КОС-Синтез».

При небольшом количестве команд в российском водном поло ватерполисты «КОС-Синтеза» тем не менее разнообразили свой финиш сезона. В полуфинале и финале чемпионата России казанцы обыграли питерскую «Балтику» и волгоградский «Спартак». В борьбе за Кубок страны казанцам последовательно противостояли московский «Восток» и астраханское «Динамо СШОР».

Иван Васильев пришелся ко двору казанской команды. предоставлено СК «Синтез»

Зрители на трибунах обеспечили своим любимцам громогласную поддержку, которая помогала весь первый период. 2:2 при достаточно равной борьбе смотрелись вполне логичным исходом, но во втором периоде казанцы ушли вперед. И произошло это после гола Никиты Деревянкина.

В один из моментов синтезовцы бросили по воротам, мяч после блока отскочил к нашему столпу Деревянкину, и он сделал преимущество «КОС-Синтеза» двукратным 4:2. Самой большой проблемой представлялось то, что два защитника казанцев Даниил Пронин и Артем Одинцов быстро получили по два фола, и от того береглись при исполнении защитных функций, но партнеры приходили на помощь, и здесь просто великолепен был на последнем рубеже Евгений Костров. Второй период он отыграл на ноль, в третьем пропустил только один мяч, и в целом не самый крупный счет 8:3 гарантировал казанцам спокойный эндшпиль. Так и случилось — 3:3 в заключительном периоде превратили счет в итоговые 11:6.

Голкипер Евгений Костров блистал в конце сезона. предоставлено СК «Синтез»

Напомним, что Кубок страны был первым трофеем, завоеванным казанцами в клубной истории, и только потом к нему в клубном музее присоединились Кубок ЛЕН Трофи и многочисленные теперь кубки за победу в чемпионате страны. Теперь продолжение сезона предстоит молодым синтезовцам, которые в составе молодежной сборной страны сыграют в португальском Оэйраше в рамках первенства Европы.