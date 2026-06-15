Трамп: Ормузский пролив будет полностью открыт 19 июня

Президент США Дональд Трамп заявил о подписании меморандума между США и Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил о подписании меморандума между США и Ираном, в рамках которого, по его словам, Ормузский пролив будет полностью открыт 19 июня. Об этом сообщает Reuters.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил телеканалу ABC News, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном уже подписано в электронном формате. Он отметил, что традиционная церемония подписания документа запланирована на 19 июня, однако не уточнил, кем именно были поставлены подписи под электронным документом.

Напомним, что утром по московскому времени стало известно, что США и Иран достигли соглашения о сделке по прекращению военных действий. Подробнее о деталях соглашения — в материале.

Наталья Жирнова