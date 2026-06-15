В Татарстане ввели премии до 345 тысяч рублей для учителей физики и химии
Программа предусматривает три номинации с существенными денежными выплатами из бюджета республики
В Татарстане ввели денежные премии до 345 тысяч рублей для учителей физики и химии. Соответствующее постановление утверждено Кабинетом министров РТ.
Согласно документу, претендовать на премию могут педагоги государственных и муниципальных школ республики, преподающие физику, химию или смежные предметы. Конкурсный отбор будет проводить Министерство образования и науки РТ.
Программа предусматривает три номинации с существенными денежными выплатами из бюджета республики:
- «Учитель физико-химического профиля»: премия составляет 345 000 рублей. На победу претендуют учителя с высшей или первой категорией и стажем от пяти лет, чьи ученики показывают выдающиеся результаты на экзаменах.
- «Молодой учитель физико-химического профиля»: премия в размере 288 000 рублей предназначена для специалистов со стажем работы до пяти лет.
- «Преподаватель образовательной организации высшего образования физико-химического профиля, работающий по совместительству в школе»: вузовские преподаватели, работающие в школах по совместительству, могут получить 230 000 рублей.
Всего планируется наградить не более 220 педагогов. Отбор заявок будет осуществляться специальной конкурсной комиссией на основе анализа профессиональных достижений кандидатов и результатов их учеников.
Финансовое обеспечение выплат осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете Республики Татарстан.
Ранее Кабинет министров Татарстана утвердил новую систему материального стимулирования педагогов, преподающих физику, математику и информатику.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».