В Татарстане ввели премии до 345 тысяч рублей для учителей физики и химии

Программа предусматривает три номинации с существенными денежными выплатами из бюджета республики

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане ввели денежные премии до 345 тысяч рублей для учителей физики и химии. Соответствующее постановление утверждено Кабинетом министров РТ.

Согласно документу, претендовать на премию могут педагоги государственных и муниципальных школ республики, преподающие физику, химию или смежные предметы. Конкурсный отбор будет проводить Министерство образования и науки РТ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Программа предусматривает три номинации с существенными денежными выплатами из бюджета республики:

«Учитель физико-химического профиля»: премия составляет 345 000 рублей. На победу претендуют учителя с высшей или первой категорией и стажем от пяти лет, чьи ученики показывают выдающиеся результаты на экзаменах.

«Молодой учитель физико-химического профиля»: премия в размере 288 000 рублей предназначена для специалистов со стажем работы до пяти лет.

«Преподаватель образовательной организации высшего образования физико-химического профиля, работающий по совместительству в школе»: вузовские преподаватели, работающие в школах по совместительству, могут получить 230 000 рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Всего планируется наградить не более 220 педагогов. Отбор заявок будет осуществляться специальной конкурсной комиссией на основе анализа профессиональных достижений кандидатов и результатов их учеников.

Финансовое обеспечение выплат осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете Республики Татарстан.

Ранее Кабинет министров Татарстана утвердил новую систему материального стимулирования педагогов, преподающих физику, математику и информатику.

Зульфат Шафигуллин