Росавиация ограничила ночные полеты из России в Иран до 24 июня

Ограничения действуют с 23:00 до 11:00 мск

Фото: Динар Фатыхов

Росавиация выпустила рекомендации (NOTAM) по ограничению полетов из России в Иран до 24 июня. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе ведомства.

В период с 23:00 до 11:00 мск авиакомпаниям запрещено вылетать из России в аэропорты Ирана. Ограничения введены с целью обеспечения безопасности полетов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В остальное время с 11:01 до 22:59 мск решения о вылете в аэропорты Ирана будет приниматься после оценки рисков полета с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Напомним, сегодня сообщалось, что ночью США и Иран достигли соглашения о сделке по прекращению военных действий. Подробности — в материале «Реального времени».

Ранее в пресс-службе казанского аэропорта анонсировали возобновление сезонных рейсов из Казани в Тегеран с 14 июля по 4 августа.

Зульфат Шафигуллин