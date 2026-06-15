Росавиация ограничила ночные полеты из России в Иран до 24 июня
Ограничения действуют с 23:00 до 11:00 мск
Росавиация выпустила рекомендации (NOTAM) по ограничению полетов из России в Иран до 24 июня. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе ведомства.
В период с 23:00 до 11:00 мск авиакомпаниям запрещено вылетать из России в аэропорты Ирана. Ограничения введены с целью обеспечения безопасности полетов.
В остальное время с 11:01 до 22:59 мск решения о вылете в аэропорты Ирана будет приниматься после оценки рисков полета с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
Напомним, сегодня сообщалось, что ночью США и Иран достигли соглашения о сделке по прекращению военных действий. Подробности — в материале «Реального времени».
Ранее в пресс-службе казанского аэропорта анонсировали возобновление сезонных рейсов из Казани в Тегеран с 14 июля по 4 августа.
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