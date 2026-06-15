Армения и США проведут совместные военные учения
В Минобороны Армении отметили, что впервые Eagle Partner проходят с участием сразу четырех стран
В Армении с 17 по 25 июня пройдут международные военные учения Eagle Partner 2026. Они организованы для подготовки военнослужащих к участию в миротворческих миссиях, сообщили в Минобороны страны.
В маневрах примут участие более 340 военных из Армении, США, Франции и Греции. Армению представит миротворческая бригада, также к учениям присоединятся военнослужащие армии США и Национальной гвардии штата Канзас. Во время учений участники будут отрабатывать выполнение миротворческих задач, взаимодействие между подразделениями и обмениваться опытом.
В Минобороны Армении отметили, что впервые Eagle Partner проходят с участием сразу четырех стран. Ранее эти учения проводились только совместно Арменией и США. Впервые маневры состоялись в 2023 году, а последний раз проходили в августе 2025 года.
Напомним, что ранее на учениях ядерных сил российские военные провели запуск МБР «Ярс» и «Синева».
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