Сквер с установкой скульптуры Садыковой в Казани победил в голосовании за благоустройство на 2027-й

Также в число лидеров вошли сквер по ул. Васильченко и Ноксинский лес

Победителем голосования по выбору общественных пространств для благоустройства на 2027 год в Казани стал сквер по ул. Татарстан в Старо-Татарской слободе. Об этом рассказал на аппаратном совещании в мэрии председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров.

В частности, там планируют установить скульптуру татарского композитора Сары Садыковой. За сквер проголосовали почти 50 тыс. человек.

— На сегодня сквер, к сожалению, утратил свою значимость, превратившись в обычную транзитную зону. Мы имеем уникальную возможность вернуть этому месту культурную ценность. Благоустройство решит насущные проблемы и подарит казанцам уютное пространство, достойно увековечивающее память о великой соотечественнице, — поделился Шайнуров.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Второе и третье места заняли сквер по ул. Васильченко и Ноксинский лес. Они набрали 21 тыс. и 9 тыс. голосов соответственно. В пятерку вошли также территория вдоль Ноксы от переулка Дорожного до ул. Каспийской и сквер у здания Татарской филармонии.



Всего в голосовании приняли порядка 130 тыс. казанцев.

Напомним, в прошлом году сообщали, что трехметровая композиция изобразит Сару Садыкову за роялем в традиционном татарском костюме. Сквер будет благоустроен в единой с памятником концепции. Идея основана на музыкальном образе татарского композитора и отражает плавность мелодий в виде криволинейных дорожек и цветущих растений.

Галия Гарифуллина