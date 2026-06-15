Татарстан сохранил место в топ-3 социально-экономического рейтинга регионов
Москва, Санкт-Петербург и Татарстан сохранили свои лидирующие позиции по итогам 2025 года
Москва, Санкт-Петербург и Татарстан сохранили лидирующие места в рейтинге социально-экономического положения регионов России по итогам 2025 года. Об этом свидетельствуют данные РИА «Новости».
Интегральный рейтинг Москвы и Санкт-Петербурга превысили 90 баллов, у Татарстана показатель чуть выше 80 баллов.
В топ-10 лучших регионов России также вошли Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ленинградская область, Краснодарский и Красноярский края, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.
На ведущих позициях рейтинга находятся крупные финансовые и промышленные центры, регионы сырьевой направленности. Среди худших преимущественно — субъекты РФ с невысокой степенью индустриализации и сельскохозяйственного сектора.
Ранее Татарстан занял первое место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, поделив первенство с Москвой. Президент Владимир Путин назвал республику примером для остальных регионов.
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