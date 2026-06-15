ВЦИОМ: 38% россиян жалуются на слишком высокие расходы на ЖКХ

Хотя 75% граждан России в целом удовлетворены своими текущими жилищными условиями

Фото: Артем Дергунов

Более трети россиян жалуются на слишком высокие расходы на оплату жилья и услуги ЖКХ. Это следует из данных свежего опроса ВЦИОМ.

При этом 75% граждан России в целом удовлетворены своими текущими жилищными условиями. Чаще всего россияне жаловались на слишком высокие расходы на оплату жилья и услуги ЖКХ (38%), тесноту (36%) и необходимость ремонта (32%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Причем некоторые данные различаются исходя из того, где живет опрошенный. Жильцы многоквартирных домов чаще жаловались на высокие расходы на ЖКХ (44%) и тесноту (41%), индивидуальных домов — на необходимость ремонта (54%).

ВЦИОМ также подчеркивает, что, судя по итогам опроса, две трети (66%) россиян живут в отдельных квартирах.

Ранее в «Реальном времени» вышел материал с разбором, как татарстанцы переплачивают за несвоевременную подачу показаний приборов учета.

Зульфат Шафигуллин