ВЦИОМ: 38% россиян жалуются на слишком высокие расходы на ЖКХ
Хотя 75% граждан России в целом удовлетворены своими текущими жилищными условиями
Более трети россиян жалуются на слишком высокие расходы на оплату жилья и услуги ЖКХ. Это следует из данных свежего опроса ВЦИОМ.
При этом 75% граждан России в целом удовлетворены своими текущими жилищными условиями. Чаще всего россияне жаловались на слишком высокие расходы на оплату жилья и услуги ЖКХ (38%), тесноту (36%) и необходимость ремонта (32%).
Причем некоторые данные различаются исходя из того, где живет опрошенный. Жильцы многоквартирных домов чаще жаловались на высокие расходы на ЖКХ (44%) и тесноту (41%), индивидуальных домов — на необходимость ремонта (54%).
ВЦИОМ также подчеркивает, что, судя по итогам опроса, две трети (66%) россиян живут в отдельных квартирах.
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