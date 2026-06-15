Филиппины запросили встречу президента Маркоса-младшего с Путиным в Казани

Личная встреча двух глав государств ожидается в рамках саммита Россия — АСЕАН

Филиппины запросили личную встречу главы государства Фердинанда Маркоса-младшего с президентом России Владимиром Путиным на саммите Россия — АСЕАН в Казани. Об этом сообщил посол страны в Москве Игорь Байлен.

— Мы запросили у российской стороны встречу президента Фердинанда Маркоса — младшего и президента Владимира Путина. Так что, я думаю, это будет их первая встреча. Помимо саммита АСЕАН — Россия, они, конечно, смогут обсудить определенный прогресс в двустороннем диалоге между Филиппинами и Россией, — сказал «Известиям» Байлен.

При этом филиппинская сторона не имеет планов подписания каких-либо договоров с Россией на саммите РФ — АСЕАН в Казани.

Официальное подтверждение визита президента Филиппин было озвучено в ходе пресс-конференции.

Саммит Россия — АСЕАН пройдет в Казани с 17 по 19 июня 2026 года. В объединение входят Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Мьянма, Таиланд и Филиппины.

Зульфат Шафигуллин