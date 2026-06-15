В Татарстане пенсионерке возместили ущерб от дроппера в полмиллиона рублей
Как сообщили в надзорном ведомстве, женщина стала жертвой мошенников в декабре 2023 года
В Казани пенсионерке удалось вернуть 570 тысяч рублей, похищенных телефонными мошенниками. В восстановлении ее прав помогла прокуратура Ново-Савиновского района города, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Как сообщили в надзорном ведомстве, женщина стала жертвой мошенников в декабре 2023 года. Злоумышленники убедили ее перевести деньги на так называемый безопасный счет, после чего похитили 570 тысяч рублей и перестали выходить на связь.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В ходе расследования правоохранители установили владельца банковского счета, на который поступили похищенные средства.
Поскольку потерпевшая является пожилым человеком, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с владельца счета всей суммы ущерба. В ходе рассмотрения гражданского дела ответчик полностью возместил пенсионерке причиненный ущерб. В результате женщина получила обратно все похищенные средства.
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