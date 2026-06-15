С начала сезона в Татарстане от укусов клещей пострадали 819 детей

В 173 случаях жители Татарстана подверглись нападению клещей за пределами республики

Фото: Михаил Захаров

С начала сезона активности клещей в Татарстане за медицинской помощью после укусов обратились 3 743 человека, в том числе 819 детей. Это более чем 500 случаев за неделю — отмечалось, что на 8 июня от укусов пострадали 3,2 тысячи человек.

По данным Роспотребнадзора РТ на 11 июня, число пострадавших оказалось ниже показателя аналогичного периода прошлого года, когда было зарегистрировано 5 965 обращений. Наибольшее количество случаев укусов сохраняется в Казани, Набережных Челнах, Альметьевском, Нижнекамском, Бугульминском и Зеленодольском районах.

В 173 случаях жители Татарстана подверглись нападению клещей за пределами республики. Большинство укусов произошло во время посещения лесов, парков и других природных территорий, а также на дачных и приусадебных участках.

Реальное время / realnoevremya.ru

С начала сезона в Татарстане зарегистрированы три случая иксодового клещевого боррелиоза. Кроме того, выявлены два завозных случая клещевого вирусного энцефалита. Заражение произошло во время отдыха в Челябинской области и Новосибирске.

Для профилактики клещевых инфекций в республике проведена акарицидная обработка территорий общей площадью более 3 тыс. гектаров, включая парки, скверы, места массового отдыха и территории детских оздоровительных лагерей. Также продолжается вакцинация населения против клещевого энцефалита. На сегодняшний день прививки получили 12 317 человек, что составляет 96% от запланированного объема. В Роспотребнадзоре напоминают о необходимости сдачи клещей на исследование для определения риска заражения и назначения профилактики. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова