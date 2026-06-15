Каллас заявила о стратегии ЕС «поэтапного разрушения» российской экономики санкциями

Она сделала это заявление, комментируя принятие нового, промежуточного пакета санкций, в который вошли около 80 российских граждан и организаций

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Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что санкции Европейского союза направлены на постепенное ослабление российской экономики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европейской службы внешних действий.

По словам Каллас, ограничения должны «по кирпичику» разрушать основы российской военной экономики. Она сделала это заявление, комментируя принятие нового, промежуточного пакета санкций, в который вошли около 80 российских граждан и организаций, включая силовые структуры, общественных деятелей, представителей бизнеса и компаний энергетического и оборонного сектора.



Отмечается, что ЕС использует так называемые промежуточные санкционные пакеты на фоне сложной процедуры согласования крупных решений. Вместе с тем работа над очередным, 21-м пакетом санкций против России продолжается.

Наталья Жирнова