Каллас заявила о стратегии ЕС «поэтапного разрушения» российской экономики санкциями
Она сделала это заявление, комментируя принятие нового, промежуточного пакета санкций, в который вошли около 80 российских граждан и организаций
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что санкции Европейского союза направлены на постепенное ослабление российской экономики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европейской службы внешних действий.
По словам Каллас, ограничения должны «по кирпичику» разрушать основы российской военной экономики. Она сделала это заявление, комментируя принятие нового, промежуточного пакета санкций, в который вошли около 80 российских граждан и организаций, включая силовые структуры, общественных деятелей, представителей бизнеса и компаний энергетического и оборонного сектора.
Отмечается, что ЕС использует так называемые промежуточные санкционные пакеты на фоне сложной процедуры согласования крупных решений. Вместе с тем работа над очередным, 21-м пакетом санкций против России продолжается.
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