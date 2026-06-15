ЕС внес в санкционные списки 80 человек и компаний из России и стран СНГ

Под новые ограничения попали представители российских правоохранительных органов и судебной системы, а также ряд журналистов, блогеров, общественных деятелей и представителей Русской православной церкви

Совет Евросоюза расширил санкционные списки, включив в них 80 физических и юридических лиц из России и ряда стран СНГ. Соответствующие решения опубликованы в официальном журнале ЕС.

Под новые ограничения попали представители российских правоохранительных органов и судебной системы, а также ряд журналистов, блогеров, общественных деятелей и представителей Русской православной церкви. В частности, санкции введены против бывшего детского омбудсмена Павла Астахова и митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.

Кроме того, в санкционные списки включены руководители и сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также несколько российских компаний и организаций. Среди них — «Лукойл — Западная Сибирь», «Газпромнефть Шиппинг», Фонд перспективных исследований, Президентский фонд культурных инициатив, НПО имени Лавочкина и другие.

Под ограничения также попали отдельные компании и предприниматели из Белоруссии, Азербайджана и Молдавии. Для всех фигурантов санкционных списков предусмотрен запрет на въезд в страны Евросоюза. Их активы на территории ЕС подлежат заморозке, а европейским компаниям запрещено вести с ними бизнес.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в российском банковском секторе остается стабильной и контролируемой, несмотря на санкции.



Наталья Жирнова