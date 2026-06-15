Вьетнам поддержал расширение сотрудничества между АСЕАН и Россией

Вьетнам рассчитывает содействовать развитию сотрудничества между странами объединения и Россией, а также продвигать новые совместные инициативы

Вьетнам выступает за развитие сотрудничества между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Россией. Об этом сообщил вьетнамскому TTXVN заместитель министра иностранных дел страны Данг Хоанг Зянг перед визитом премьер-министра Вьетнама Ле Минь Хынга в Россию.

Глава правительства Вьетнама посетит Казань с 16 по 18 июня для участия в юбилейном саммите АСЕАН — Россия. По словам Данг Хоанг Зянга, этот визит подтверждает большое значение, которое Вьетнам придает отношениям как с Россией, так и с АСЕАН.

Вьетнам рассчитывает содействовать развитию сотрудничества между странами объединения и Россией, а также продвигать новые совместные инициативы. В дальнейшем страна будет играть особую роль в этих отношениях, поскольку в 2027—2030 годах станет координатором взаимодействия между АСЕАН и Россией.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В рамках визита премьер-министр Вьетнама проведет встречи с президентом России Владимиром Путиным и раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Стороны обсудят развитие двустороннего сотрудничества, перспективные проекты и вопросы реализации ранее достигнутых договоренностей.

Напомним, что ранее официально был подтвержден визит президента Филиппин в Казань на саммит Россия — АСЕАН.

Всего в объединение входят Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Мьянма, Таиланд и Филиппины.

Наталья Жирнова