Вьетнам поддержал расширение сотрудничества между АСЕАН и Россией
Вьетнам рассчитывает содействовать развитию сотрудничества между странами объединения и Россией, а также продвигать новые совместные инициативы
Вьетнам выступает за развитие сотрудничества между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Россией. Об этом сообщил вьетнамскому TTXVN заместитель министра иностранных дел страны Данг Хоанг Зянг перед визитом премьер-министра Вьетнама Ле Минь Хынга в Россию.
Глава правительства Вьетнама посетит Казань с 16 по 18 июня для участия в юбилейном саммите АСЕАН — Россия. По словам Данг Хоанг Зянга, этот визит подтверждает большое значение, которое Вьетнам придает отношениям как с Россией, так и с АСЕАН.
Вьетнам рассчитывает содействовать развитию сотрудничества между странами объединения и Россией, а также продвигать новые совместные инициативы. В дальнейшем страна будет играть особую роль в этих отношениях, поскольку в 2027—2030 годах станет координатором взаимодействия между АСЕАН и Россией.
В рамках визита премьер-министр Вьетнама проведет встречи с президентом России Владимиром Путиным и раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Стороны обсудят развитие двустороннего сотрудничества, перспективные проекты и вопросы реализации ранее достигнутых договоренностей.
Напомним, что ранее официально был подтвержден визит президента Филиппин в Казань на саммит Россия — АСЕАН.
Всего в объединение входят Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Мьянма, Таиланд и Филиппины.
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