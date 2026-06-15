В Казани в дни саммита Россия — АСЕАН запустят более 80 дополнительных электричек

Для обеспечения бесперебойного сообщения с выставочным центром «Казань Экспо» составы проследуют без промежуточных остановок

Фото: Динар Фатыхов

В период с 17 по 19 июня 2026 года для транспортного обслуживания саммита Россия — АСЕАН между Казанью и аэропортом будет запущено более 80 дополнительных пригородных электропоездов. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Для обеспечения бесперебойного сообщения с выставочным центром «Казань Экспо» составы проследуют без промежуточных остановок. Интервал движения составит от 30 минут до одного часа.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В указанные даты график движения регулярных пригородных поездов Казань — Аэропорт также будет изменен.

Напомним, в Казани с 17 по 19 июня пройдет саммит Россия — АСЕАН. В эти дни в столицу Татарстана с рабочим визитом приедет и президент Владимир Путин. Сегодня стало известно, что Филиппины запросили о встрече глав государств в Казани.

При этом в городе временно запретили движение судов на двух крупных акваториях.

Зульфат Шафигуллин