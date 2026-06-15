В Казани временно запретили движение судов на двух крупных акваториях

Ограничения вводятся со вторника в связи с проведением мероприятий, требующих обеспечения безопасности

Фото: Динар Фатыхов

В Казани с вечера вторника по пятницу будет временно запрещено движение маломерных судов на двух крупных городских акваториях. Ограничения вводятся в связи с проведением мероприятий, требующих обеспечения безопасности.

Как сообщили в МЧС, запрет распространяется на озеро Нижний Кабан и участок реки Казанки:

Озеро Нижний Кабан: от транспортного моста по улице Хади Такташа до площади у театра имени Тинчурина. Срок действия: с 20:00 16 июня до 23:00 18 июня 2026 года.

Река Казанка: от третьей транспортной дамбы до Кировской дамбы. Срок действия: с 00:00 17 июня до 24:00 19 июня 2026 года.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Под полный запрет попадают парусные, прогулочные и спортивные суда, гидроциклы, байдарки, гребные лодки, катамараны и другой спортивный инвентарь. Нарушителям может грозить административная ответственность. Горожанам и гостям столицы рекомендуется учитывать данные ограничения при планировании отдыха на воде в указанный период.

Напомним, в Казани с 17 по 19 июня пройдет саммит Россия — АСЕАН. В эти дни в столицу Татарстана с рабочим визитом приедет и президент Владимир Путин. Сегодня стало известно, что Филиппины запросили о встрече глав государств в Казани.

Зульфат Шафигуллин