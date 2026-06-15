Рособрнадзор направил предостережение казанскому вузу КИФЭИ

Конкретные причины, по которым это произошло, ведомство не уточняет

Фото: Динар Фатыхов

Рособрнадзор направил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 19 российским вузам и образовательным организациям. В их числе оказался Казанский институт финансов, экономики и информатики (КИФЭИ).

Как сообщили в ведомстве, организациям предложено принять меры для соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования. О причинах выписанных предостережений конкретно для каждого вуза и суза не уточняется.

Помимо КИФЭИ, предостережения получили Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Московский институт предпринимательства и права, Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования и ряд других образовательных учреждений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На сегодняшний день в Казани насчитывается шесть колледжей, где обучают «сервисных» специалистов. В общей сложности в этих учебных заведениях насчитывается более 1,1 тыс. бюджетных и свыше 3 тыс. платных мест. Причем стоимость обучения в таких ссузах начинается от 39 тыс. рублей в год. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова