Медсестра из Нижнекамска рассказала о работе в «красной» зоне COVID-19

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

Медицинская сестра хирургического отделения N1 ДГБ с ПЦ Нижнекамска Татьяна Афиногентова закончила двухнедельную смену в «красной» зоне ковидного госпиталя и рассказала, как проходила ее работа.

Афиногентова призналась, что давно хотела попасть на работу в госпиталь, чтобы помочь коллегам и пациентам и внести свой вклад в борьбу с пандемией.

Медсестра рассказала, что «влиться» в работу удалось очень быстро, поскольку коллеги ее быстро приняли. Врачи помогли одеться, объяснили, что нужно делать.

«Все оказалось так, как я себе и представляла. Пациенты были в основном пожилые. Некоторых сразу на кислород переводили, в реанимацию. Радовались, когда кому-то становилось легче. На самом деле, обычная работа. Просто очень интенсивная», — рассказала медсестра.

По словам Афиногентовой, защитные костюмы ей ничуть не мешали, поскольку в госпитале всегда было много работы и не было времени думать, комфортно или нет. В заключении женщина сказала, что готова вновь пойти в «красную» зону, передает пресс-служба Минздрава РТ.

Ранее «Реальное время» побывало в «красной» зоне ковидного госпиталя РКБ.

