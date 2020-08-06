Медсестра из Нижнекамска рассказала о работе в «красной» зоне COVID-19
Медицинская сестра хирургического отделения N1 ДГБ с ПЦ Нижнекамска Татьяна Афиногентова закончила двухнедельную смену в «красной» зоне ковидного госпиталя и рассказала, как проходила ее работа.
Афиногентова призналась, что давно хотела попасть на работу в госпиталь, чтобы помочь коллегам и пациентам и внести свой вклад в борьбу с пандемией.
Медсестра рассказала, что «влиться» в работу удалось очень быстро, поскольку коллеги ее быстро приняли. Врачи помогли одеться, объяснили, что нужно делать.
«Все оказалось так, как я себе и представляла. Пациенты были в основном пожилые. Некоторых сразу на кислород переводили, в реанимацию. Радовались, когда кому-то становилось легче. На самом деле, обычная работа. Просто очень интенсивная», — рассказала медсестра.
По словам Афиногентовой, защитные костюмы ей ничуть не мешали, поскольку в госпитале всегда было много работы и не было времени думать, комфортно или нет. В заключении женщина сказала, что готова вновь пойти в «красную» зону, передает пресс-служба Минздрава РТ.
Ранее «Реальное время» побывало в «красной» зоне ковидного госпиталя РКБ.
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