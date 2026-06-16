Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов
Местами гроза, днем локально возможен град
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Утром кратковременные дожди, днем местами. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Местами гроза, днем локально возможен град. Утром в отдельных районах туман. Ветер западный, юго-западный 5—10 м/с, днем местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—18 м/с. Температура составит от +23 до +28 градусов.
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