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Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов

07:00, 16.06.2026

Местами гроза, днем локально возможен град

Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов
Фото: Артем Дергунов

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Утром кратковременные дожди, днем местами. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Местами гроза, днем локально возможен град. Утром в отдельных районах туман. Ветер западный, юго-западный 5—10 м/с, днем местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—18 м/с. Температура составит от +23 до +28 градусов.

Галия Гарифуллина

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