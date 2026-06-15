Бесплатную аренду мест под летние веранды для кафе в Казани продлят на три года

«Они очень востребованы в летний сезон», — констатировал Ильсур Метшин

Фото: Мария Зверева

Бесплатную аренду мест под летние веранды для кафе в Казани продлят на три года, заверил в ходе «делового понедельника» мэр города Ильсур Метшин.

— [От решения сделать аренду бесплатной мы] больше выиграли, чем потеряли. Они очень востребованы в летний сезон. Будем дальше системно продолжать. <...> Поддержим на три года, чтобы люди могли планировать свои вложения, — сказал он.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Напомним, в июне в Казани утвердили новые места для 17 летних веранд. В частности, в Вахитовском районе они разместятся на улицах Баумана (веранды рядом с «Домом чая», отелем «Регина», ресторанами «Супра» и «Мархаба»), Петербургской, Некрасова и Кави Наджми.

Галия Гарифуллина