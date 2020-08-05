Замминистра здравоохранения Татарстана сообщил о первых пациентах нового госпиталя

Первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев сообщил о первых пациентах нового госпиталя Республиканской клинической инфекционной больницы имени Агафонова: «Планируется, что все сегодня работающие «ковидные» госпитали выпишут своих пациентов на дом, и перевод в новую больницу из других госпиталей не планируется».



Также он подчеркнул, что ситуация по оценке выздоровления — не является плановым процессом, поскольку все переносят заболевания индивидуально. «Заполнение нового стационара будет осуществляться как в плановом режиме, так и по неотложным ситуациям», — сказал Абашев.

Напомним, Новый корпус инфекционной больницы в Казани получил заключение о соответствии.