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Замминистра здравоохранения Татарстана сообщил о первых пациентах нового госпиталя

13:57, 05.08.2020
Замминистра здравоохранения Татарстана сообщил о первых пациентах нового госпиталя
Фото: tatarstan.ru

Первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев сообщил о первых пациентах нового госпиталя Республиканской клинической инфекционной больницы имени Агафонова: «Планируется, что все сегодня работающие «ковидные» госпитали выпишут своих пациентов на дом, и перевод в новую больницу из других госпиталей не планируется».

Также он подчеркнул, что ситуация по оценке выздоровления — не является плановым процессом, поскольку все переносят заболевания индивидуально. «Заполнение нового стационара будет осуществляться как в плановом режиме, так и по неотложным ситуациям», — сказал Абашев.

Напомним, Новый корпус инфекционной больницы в Казани получил заключение о соответствии.

ОбществоМедицина Татарстан
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