Гидрометцентр РТ сообщил о сохранении теплой погоды в республике

16 июня через республику пройдет атмосферный фронт с дождями и грозами, порывами ветра до 18 м/с и возможным градом

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане установилась теплая, но неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Местами возможно усиление ветра, град и туманы. Днем температура воздуха составляет +23... +28 градусов, что выше нормы на 2—3 градуса.

По данным Гидрометцентра РТ, регион остается под влиянием северо-западного циклона, существенных изменений погоды в ближайшие дни не ожидается. 16 июня через республику пройдет атмосферный фронт с дождями и грозами, порывами ветра до 18 м/с и возможным градом. Температура ночью составит от +13 до +18 градусов, днем — +23... +28.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

17 июня местами ожидаются небольшие дожди, 18 июня также прогнозируются кратковременные осадки и грозы. В дальнейшем сохранится неустойчивый характер погоды с чередованием дождей и потепления.

Наталья Жирнова