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На территории Республики Татарстан введен режим «Ракетная опасность»

06:30, 16.06.2026

Ограничения введены с 06.25 мск

На территории Республики Татарстан введен режим «Ракетная опасность»
Фото: скриншот приложения МЧС

На всей территории Татарстана введен режим «Ракетная опасность». Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Ограничения введены с 06.25 по московскому времени. Жителей просят принять необходимые меры безопасности.

Ранее режим ракетной опасности в Татарстане вводили 10 июня.

Зульфат Шафигуллин

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