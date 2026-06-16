На территории Республики Татарстан введен режим «Ракетная опасность»
Ограничения введены с 06.25 мск
На всей территории Татарстана введен режим «Ракетная опасность». Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения введены с 06.25 по московскому времени. Жителей просят принять необходимые меры безопасности.
Ранее режим ракетной опасности в Татарстане вводили 10 июня.
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