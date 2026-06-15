Казань примет премьер-министра Лаоса на саммите Россия — АСЕАН

По словам Мишустина, контакты, запланированные в рамках форума, должны придать новый импульс развитию российско-лаосского сотрудничества

Премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандон примет участие в саммите Россия — АСЕАН, который пройдет в Казани. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе переговоров с лаосским коллегой в Москве.

Российский премьер отметил, что визит главы правительства Лаоса в Россию приурочен к предстоящему саммиту, в котором также примет участие президент России Владимир Путин.

По словам Мишустина, контакты, запланированные в рамках форума в Казани, должны придать новый импульс развитию российско-лаосского сотрудничества. Он выразил уверенность, что предстоящие встречи будут способствовать укреплению двусторонних отношений, а также развитию взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Юбилейный саммит Россия — АСЕАН, посвященный 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, пройдет в Казани с 17 по 19 июня. Ожидается участие в мероприятии руководителей государств и правительств стран объединения. В него входят Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Мьянма, Таиланд и Филиппины. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также прилетит в Казань на саммит Россия — АСЕАН.

Наталья Жирнова