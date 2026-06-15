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Врио главы генконсульства Белоруссии Щетько завершил дипмиссию в Казани

14:40, 15.06.2026

Раис Татарстана Минниханов вручил ему медаль «100 лет образования ТАССР»

Врио главы генконсульства Белоруссии Щетько завершил дипмиссию в Казани
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Временно исполняющий обязанности (врио) руководителя генконсульства Белоруссии Виктор Щетько завершил дипломатическую миссию в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

Рустам Минниханов вручил Виктору Щетько медаль «100 лет образования ТАССР». Раис Татарстана поблагодарил экс-генконсула за значительный вклад в развитие сотрудничества Татарстана и Беларуси, а также пожелал ему успехов на новом ответственном посту.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Недавно Щетько был назначен на должность первого заместителя министра промышленности Белоруссии.

Ранее свой пост покинул генеральный консул КНР Сян Бо.

Напомним, на днях ожидается приезд в Казань президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Зульфат Шафигуллин

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