Врио главы генконсульства Белоруссии Щетько завершил дипмиссию в Казани

Раис Татарстана Минниханов вручил ему медаль «100 лет образования ТАССР»

Временно исполняющий обязанности (врио) руководителя генконсульства Белоруссии Виктор Щетько завершил дипломатическую миссию в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

Рустам Минниханов вручил Виктору Щетько медаль «100 лет образования ТАССР». Раис Татарстана поблагодарил экс-генконсула за значительный вклад в развитие сотрудничества Татарстана и Беларуси, а также пожелал ему успехов на новом ответственном посту.

Недавно Щетько был назначен на должность первого заместителя министра промышленности Белоруссии.

Ранее свой пост покинул генеральный консул КНР Сян Бо.

Напомним, на днях ожидается приезд в Казань президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Зульфат Шафигуллин