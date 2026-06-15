В день проведения Сабантуя в Казани организуют спецподачу транспорта

Наиболее быстрым способом добраться до Сабантуя в Мирном станет электричка со станции Казань-1

Фото: Артем Дергунов

20 июня в Казани на трех площадках пройдет празднование Сабантуя. Для гостей организуют спецподачу транспорта, сообщил сегодня замруководителя исполкома по социальным вопросам Азат Абзалов.

До поселка Мирный горожане смогут доехать специальными автобусными маршрутами от четырех остановок: станция метро «Проспект Победы», «10 микрорайон», «Концертный зал филармонии» на ул. Павлюхина, «ул. Глазунова» (Теплоконтроль). Автобусы будут курсировать с 08:00 до конца праздника.

скриншот трансляции совещания

— Наиболее быстрым способом добраться до Сабантуя в Мирном и вернуться станет электричка со станции Казань-1. Время в пути — всего 11 минут, — добавил Абзалов.

До площадки на озере Лебяжьем будут ходить бесплатные шаттлы. Они отправляются от дороги недалеко от остановки «Жилой массив Ремплер». В свою очередь до остановки можно доехать на автобусах №36, 72, 46 — они будут работать в усиленном режиме. Также доехать до праздника можно на электричке со станции Казань-2.

До Березовой рощи в Дербышках казанцам предлагают доехать на бесплатных автобусах от Компрессорного завода и парковки ТЦ «Мега».

Напомним, в поселке Мирном гости смогут посетить 11 аутентичных подворий от районов Татарстана — там пройдут мастер-классы по народным промыслам, традиционным блюдам и национальным играм. Театрализованный пролог покажет ценности национальной культуры. В лесопарке «Лебяжье» программа расскажет об особенностях празднования Сабантуя у разных народов, а в Дербышках открытие праздника будет посвящено диалогу культур Поволжья — марийской, русской, татарской и удмуртской.



Галия Гарифуллина