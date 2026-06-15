В Казани заработала функция постоплаты парковок в тестовом режиме

Теперь оплату можно внести до конца текущих суток

Фото: Максим Платонов

С 15 июня в Казани заработала функция постоплаты парковок. Пока система работает в тестовом режиме.

Нововведение позволяет водителям оплатить парковку до конца текущих суток, то есть до 23.59. Произвести оплату можно будет через мобильное приложение «Госпарковки» или портал «Казанский паркинг».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Систему постоплаты парковок в Казани ввели в связи с тем, что из-за ограничений интернета горожане могут не суметь вовремя внести оплату.

Ранее стало известно, что данную функцию могут распространить на всей территории России. А в некоторых случаях водителей предлагают вовсе освободить от оплаты парковки.

Зульфат Шафигуллин