В Казани заработала функция постоплаты парковок в тестовом режиме
Теперь оплату можно внести до конца текущих суток
С 15 июня в Казани заработала функция постоплаты парковок. Пока система работает в тестовом режиме.
Нововведение позволяет водителям оплатить парковку до конца текущих суток, то есть до 23.59. Произвести оплату можно будет через мобильное приложение «Госпарковки» или портал «Казанский паркинг».
Систему постоплаты парковок в Казани ввели в связи с тем, что из-за ограничений интернета горожане могут не суметь вовремя внести оплату.
Ранее стало известно, что данную функцию могут распространить на всей территории России. А в некоторых случаях водителей предлагают вовсе освободить от оплаты парковки.
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