Путин поддержал идею проработки проектов ВСМ от Москвы до Казани и Минска

Точные финансовые модели нужно доработать к 2028–2029 годам, считает глава Минтранса Никитин

Президент России Владимир Путин поддержал идею проработки проектов высокоскоростной магистрали (ВСМ) от Москвы до Казани и Минска. Об этом стало известно по итогам встречи главы государства с министром транспорта Андреем Никитиным.

По словам главы Минтранса РФ, точные финансовые модели нужно доработать к 2028—2029 годам.

— Если говорить о российских дорогах, то самый эффективный маршрут — это участок Москва — Нижний Новгород и далее до Казани. То есть он дает максимальный экономический прирост и экономический смысл. Второй по интересу проект — это международный проект Москва — Минск, и далее уже, соответственно, все остальные проекты идут. Поэтому, с Вашего разрешения, разрешите приступить к предварительной проработке этих проектов. Соответствующую просьбу я направлю, — доложил Никитин президенту, на что Путин ответил: «Конечно».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Глава государства также подчеркнул, что проект ВСМ от Москвы до Минска поддерживает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он уточнил: никаких административных трудностей не будет.

Ранее, в апреле, был утвержден маршрут ВСМ Москва — Нижний Новгород — Казань. По планам, магистраль затронет Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, Чувашию, Марий Эл, а также Татарстан. Причем конечной точкой в маршруте станет Казань.

Проект продолжат развивать до Урала. Еще в схему включили ВСМ Казань — Екатеринбург протяженностью 766 км. Она затронет не только Татарстан, но и Удмуртию, Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область.

Зульфат Шафигуллин