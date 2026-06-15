В Лаишево начали восстановление пляжа «Камское море» после шторма

По предварительным данным, ремонтные работы займут около 10 дней

В Лаишево начались работы по восстановлению пляжа «Камское море», пострадавшего после весеннего шторма. На территории уже задействована техника, ведется завоз песка и отсыпка пляжной насыпи для восстановления разрушенного участка береговой линии, сообщает администрация района.

По предварительным данным, ремонтные работы займут около 10 дней. В этот период введены временные ограничения: перекрыт участок улицы Набережной от улицы Лебедевой до улицы Чернышевского, также запрещена парковка автомобилей на данном отрезке.

Кроме того, в ближайшее время будет ограждена прибрежная зона для обеспечения безопасности жителей и гостей города. Власти просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и не посещать закрытую территорию. После завершения восстановительных работ пляж вновь откроется для посетителей. О точной дате возобновления его работы будет сообщено дополнительно.

Ранее в Татарстане санитарно-эпидемиологические заключения получили пять пляжей из 26. В частности, их выдали пляжам в Челнах и Елабуге.

Наталья Жирнова