Роспотребнадзор не планирует ужесточать масочно-перчаточный режим в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Замруководителя татарстанского Управления Роспотребнадзора Марина Трофимова не считает необходимым ужесточать масочно-перчаточный режим в республике.

«На наш взгляд, в республике изначально был жесткий контроль, поэтому у нас в республике население приучено к ношению масок и перчаток, более того, люди заботятся о здоровье своих близких», — рассказала она.

Трофимова прокомментировала возвращение более суровых ограничений в Москве: «В других субъектах изначально контроль был слабее, и там сейчас идет речь о том, чтобы людей научить использовать маски и перчатки».

Она добавила, что сегодня Роспотребнадзор жестко настраивает организаторов недавно разрешенных мероприятий в парках и скверах на соблюдение «антиковидных» требований. Пока у ведомства нареканий нет.

Накануне замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, как проехалась в троллейбусе и с ужасом обнаружила не носящих маски пассажиров.

