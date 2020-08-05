Госпиталь ветеранов войн в Казани перейдет в обычный режим работы

В промежутке между 10 и 17 августа будет значительно изменена схема маршрутизации пациентов с признаками ОРВИ. По словам первого замминистра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, после открытия второй очереди РКИБ планируется перевести туда провизорную функцию из РКБ и запустить в плановом режиме работу травмоцентра. Основным же провизорным госпиталем для Казани и 19 районов Татарстана будет РКИБ.

Госпиталь ветеранов войн также планируется к перепрофилированию после того, как оттуда будут выписаны все пациенты временного инфекционного госпиталя, развернутого там. Сейчас он переходит на плановый режим работы.

Напомним, новый корпус инфекционной больницы в Казани уже получил заключение о соответствии.