Казанский шеф-повар выиграл Международный Кубок поваров Карфагена

В соревновании приняли участие представители более чем 20 стран

Вице-президент Гильдии поваров Татарстана и казанский шеф-повар Ильгиз Галиев стал победителем Международного кулинарного Кубка поваров Карфагена, который прошел в Тунисе с 9 по 11 июня в рамках форума IFSA Africa. Об этом сообщили в Комитете по развитию туризма Казани.

В соревновании приняли участие представители более чем 20 стран. Участникам кулинарного турнира предстояло пройти испытание, в рамках которого за пять часов необходимо было приготовить основное блюдо, три гарнира и соус из заранее неизвестных ингредиентов.

Подготовка к участию в конкурсе проходила при поддержке Комитета по развитию туризма Казани, который помог в решении организационных вопросов. В ведомстве напомнили, что в прошлом году на этом же турнире казанский шеф-повар ресторана «Умай» Рустам Рахимов занял второе место.

Напомним, что ранее в Татарстане на 16% за месяц вырос спрос на персонал в сфере туризма и общепита. Больше всего нужны повара, официанты и уборщики.

Наталья Жирнова