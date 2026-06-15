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Звезда сериалов «Интерны» и «Кухня» Татьяна Плетнева умерла в возрасте 48 лет

09:55, 15.06.2026

Известная актриса скончалась после болезни

Звезда сериалов «Интерны» и «Кухня» Татьяна Плетнева скончалась в возрасте 48 лет. Об этом сообщил режиссер Марат Никитин.

— Танечка, как так? Ушла из жизни актриса Татьяна Плетнева. Сердце разрывается от боли, а разум отказывается верить. Наша Танечка, светлая, жизнерадостная, бесконечно талантливая Татьяна Плетнева, ушла от нас, — написал Никитин на страничке в соцсетях.

Скриншот страницы ВК Марата Никитина

По данным «Пятого канала», актриса в последнее время боролась с серьезным заболеванием.

Татьяна Плетнева известна своими ролями в популярных сериалах «Интерны», «Кухня», «Реальные пацаны» и «Склифосовский». Всего за кинокарьеру актриса снялась в 210 работах, а также работала в театре.

Напомним, на прошлой неделе не стало народной актрисы Людмилы Чурсиной.

Зульфат Шафигуллин

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