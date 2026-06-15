Казанцам представили программу Сабантуя, который состоится на трех площадках

Запланированы конные скачки, вечер быстрых знакомств и театрализованные постановки

Фото: Артем Дергунов

В этом году Сабантуй в Казани пройдет на трех площадках. В программе — конные скачки, вечер быстрых знакомств и театрализованные постановки, рассказал на «деловом понедельнике» замруководителя исполкома по социальным вопросам Азат Абзалов.

Скачки начнутся на Казанском ипподроме 19 июня в 17:00. Гостей ждут также выступления звезд татарской эстрады.

Основная программа запланирована на 20 июня. В поселке Мирном гости смогут посетить 11 аутентичных подворий от районов Татарстана — там пройдут мастер-классы по народным промыслам, традиционным блюдам и национальным играм. Сабантуй откроет театрализованный пролог, посвященный ценностям национальной культуры. На праздничной сцене выступят более 2 тыс. артистов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Сабантуй испокон веков был площадкой для общения и поиска своей второй половинки. На казанском Сабантуе мы возобновим эту традицию: будут быстрые знакомства, интерактивная зона, где можно будет сделать фотографию и заполнить анкету, а также национальные татарские игры на знакомства и 30-минутные встречи с популярными среди молодежи личностями, — поделился Абзалов.

В лесопарке «Лебяжье» откроются подворья еще от шести татарстанских районов. Постановка на главной сцене продемонстрирует особенности празднования Сабантуя у разных народов Поволжья. Затем пройдут выступления артистов — в частности, для горожан споют Ришат Тухватуллин, Марат Яруллин и Гузель Уразова.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В Дербышках пролог праздника будет посвящен диалогу культур Поволжья — марийской, русской, татарской и удмуртской. В программе — номера 300 артистов, в том числе Фирдуса Тямаева.

Напомним, на празднование власти Казани планировали выделить более 100 млн рублей. Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать республиканские народные праздники на высоком уровне.

Галия Гарифуллина