Сергей Майоров: «Миф, будто в России умеют лишь прикручивать гайки, нужно развеивать»
В Казани открылась выставка достижений «Сделано в Татарстане» с участием около 100 компаний республики
Казанский «Ансат» в модификации Aurus, бронированный санитарный вездеход «Линза» от челнинского «Ремдизеля», белоснежный катер на водороде и халяльная молочная сыворотка от MLK Group — это то, что цепляет глаз на выставке достижений Татарстана, приуроченной к саммиту Россия — АСЕАН, который откроется в Казани в среду. Пока внешнеторговый оборот Татарстана со странами АСЕАН невелик — по итогам 2025 года составил $241 млн, и нарастить его рассчитывают за счет экспорта транспорта и халяльной продукции. «За рубежом сложился стереотип, будто в России ничего не производят, а умеют лишь гайки прикручивать. Этот миф нужно развеивать», — отметил в разговоре с «Реальным временем» глава машиностроительного кластера РТ Сергей Майоров. Впрочем, в экспозиции можно найти немало интересного из IT-индустрии, здравоохранения и даже необычный холодильник ПОЗИСа для вызревания сыров.
«Почему хотим расширять экспорт в Казахстан и Беларусь? Там признают наши сертификаты»
В первый день выставка достижений «Сделано в Татарстане» была доступна для ограниченного круга гостей, как и принято на крупных мероприятиях. Посетителей пропускали только по специальному бейджу — бумажные браслеты вручали при входе в уличную часть экспозиции на площади рядом с обновленным ЦУМом.
Здесь под палящим солнцем красовались около 30 образцов современной техники, собираемой на предприятиях республики. Справа — легкий вертолет «Ансат» с отечественными двигателями ВК-650В. «На вертолете заменены все иностранные компоненты, включая систему управления, в состав которой интегрирован отечественный автопилот, позволяющий выполнять полеты днем и ночью, даже в непростых метеоусловиях», — рассказывали журналистам представители КВЗ.
Чуть далее расположился белоснежный катер на водородных топливных элементах, собранный на Зеленодольском заводе Горького.
Центральное место заняли образцы сельскохозяйственной техники от других производителей — «Татагрохимсервис» и «Казаньсельмаш». Оба нацелились наладить экспорт в страны СНГ, и особенно в Казахстан и Белоруссию. Не меньшие амбиции у резидента Азнакаевского промпарка — компании Shpiz Wolf. Его сооснователь Ильдар Сунагатов привез прицеп-караван, который оснащен душем, туалетом, кондиционером, отоплением и холодильником.
«Почему мы хотим расширять экспорт в Казахстан и Беларусь? Нет, дело не в том, что эти рынки быстро растут. Главная причина — сертификаты на наши транспортные средства признаются в этих странах Таможенного союза, мы можем без проблем осуществлять поставки в эти страны. Европейские рынки сейчас закрыты, хотя раньше поставляли продукцию в Германию. Теперь наши европейские сертификаты там не работают, а сейчас, с учетом санкций, это еще более актуально», — пояснил он. Добавим, что на саммите Россия — АСЕАН планируется прибытие 14 иностранных делегаций, в том числе президента Беларуси Александра Лукашенко и генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева. Татарстанские производители транспортной техники ожидают обсуждения этого вопроса.
Какие мифы мешают производителям выходить на новые рынки
В уличной экспозиции представили электромобиль «Атом», линейку пассажирской техники «Соллерс», автобусы «Раритек» и НЕФАЗ. На фоне гражданской техники выделялся вездеход цвета хаки с красным крестом. Челнинский «Ремдизель» привез санитарный автомобиль «Линза» на шасси КАМАЗа. На этой машине вывозят раненых в зоне СВО. «Особенно часто ее отправляют на экспорт в африканские страны, где часто происходят столкновения», — рассказал представитель внешнеэкономической службы предприятия.
Вторая часть выставки достижений предприятий РТ располагалась внутри. Здесь можно увидеть новые образцы в миниатюре. Так, КВЗ показал Ми-38. «Наша главная задача акцентировать внимание на том, какие есть у нас компетенции, и договариваться уже с исполнителями, с отраслевыми министрами. Чтобы они увидели, что у нас высочайшая степень локализации, что мы все делаем сами, — рассказал в разговоре с «Реальным временем» глава машиностроительного кластера РТ Сергей Майоров. — Честно говоря, в других странах есть миф, что Россия вообще сама ничего не делает, только гайки прикручивает и шильдики переклеивает. Такой миф есть, его надо развеивать», — сказал он.
Встречи лидеров на высшем уровне помогают продвигать проекты. «Пока не встретились президенты двух стран, то есть не были поставлены окончательно подписи, сложно выходить на зарубежные рынки», — отметил он. Но все больше стран требуют локализации на месте нахождения, поэтому надо быть готовыми выходить в промпарки. «Конечно, надо увеличивать объемы выпуска продукции, потому что при масштабировании объема продукции себестоимость начинает падать. Если мы этим будем заниматься, то станем более конкурентоспособны на международных рынках. Наша задача — помогать предприятиям увеличивать их объемы продаж».
Халяльное молоко для Вьетнама и Индонезии
Экспозицию аграриев представляли 6 компаний, которые в той или иной степени работают со странами АСЕАН или же начинают свою работу в перспективе выстраивания экспортно-импортных взаимоотношений, рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов. Под вывеской Татарстана находились стойки производителя растительного масла, холдинга Емшанова и производителя напитков из виноградной косточки. Эти предприятия имеют сертификаты «Халяль».
Экспорт агропромышленного комплекса РТ по итогам 2025 года составил 539,4 млн руб. В том числе на халяльную продукцию пришлось 345 млн. Из 11 стран, входящих в АСЕАН, взаимоотношения выстроены с Вьетнамом, Малайзией и Индонезией.
Татарстанские аграрии отгружают зерно в Индонезию, широкую номенклатуру покупает Малайзия. Вьетнам начал импортировать молочную сыворотку — с начала года отгружено 312 тонн. Сейчас идут переговоры о поставке молочной сыворотки на Филиппины. Большой спрос на экспорт молочной продукции объясняется тем, что в исламских странах его не хватает для полного удовлетворения потребностей. В этих государствах молочную сыворотку перерабатывают, ее доводят до конечного продукта, готового к употреблению. Кроме того, до этого в рамках «Казаньфорума» было подписано соглашение о поставке готовой продукции в Малайзию.
Внешнеторговый оборот Татарстана со странами АСЕАН по итогам 2025 года составил $241 млн. За последние 4 года объемы торговли выросли на 37,6%. Основу экспорта составляют транспортные средства, промышленное оборудование, инструменты, нефтехимическая продукция. А в структуре импорта преобладают химическая продукция, каучук, пластмассы и оборудование.
«Татарстан — это мост между Россией и Юго-Восточной Азией, чему способствуют регулярные встречи политиков и бизнесменов на Международном экономическом форуме Россия — Исламский мир. Форум остается одной из важнейших площадок для взаимодействия, потому что среди стран АСЕАН есть исламские государства. Это Малайзия и Индонезия. Надо сказать, именно этот форум повышает градус интереса к АСЕАН. Популярность и известность нашей площадки способствовала интенсивности визитов высоких гостей в Россию. По итогам исламского форума появились экспортные контракты на молочную сыворотку в страны АСЕАН», — отметили в АИР РТ.
Ключевой темой переговоров станут исламские финансы. Малайзия входит в число ведущих стран по исламским финансам, и у них очень сильный сертифицирующий орган. Исламские финансы, медицина, образование, туризм, машиностроение, судостроение, нефтехимия — ключевые темы обсуждения на саммите.
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