Сергей Майоров: «Миф, будто в России умеют лишь прикручивать гайки, нужно развеивать»

В Казани открылась выставка достижений «Сделано в Татарстане» с участием около 100 компаний республики

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Ансат» в модификации Aurus, бронированный санитарный вездеход «Линза» от челнинского «Ремдизеля», белоснежный катер на водороде и халяльная молочная сыворотка от MLK Group — это то, что цепляет глаз на выставке достижений Татарстана, приуроченной к саммиту Россия — АСЕАН, который откроется в Казани в среду. Пока внешнеторговый оборот Татарстана со странами АСЕАН невелик — по итогам 2025 года составил $241 млн, и нарастить его рассчитывают за счет экспорта транспорта и халяльной продукции. «За рубежом сложился стереотип, будто в России ничего не производят, а умеют лишь гайки прикручивать. Этот миф нужно развеивать», — отметил в разговоре с «Реальным временем» глава машиностроительного кластера РТ Сергей Майоров. Впрочем, в экспозиции можно найти немало интересного из IT-индустрии, здравоохранения и даже необычный холодильник ПОЗИСа для вызревания сыров.

«Почему хотим расширять экспорт в Казахстан и Беларусь? Там признают наши сертификаты»

В первый день выставка достижений «Сделано в Татарстане» была доступна для ограниченного круга гостей, как и принято на крупных мероприятиях. Посетителей пропускали только по специальному бейджу — бумажные браслеты вручали при входе в уличную часть экспозиции на площади рядом с обновленным ЦУМом.

Здесь под палящим солнцем красовались около 30 образцов современной техники, собираемой на предприятиях республики. Справа — легкий вертолет «Ансат» с отечественными двигателями ВК-650В. «На вертолете заменены все иностранные компоненты, включая систему управления, в состав которой интегрирован отечественный автопилот, позволяющий выполнять полеты днем и ночью, даже в непростых метеоусловиях», — рассказывали журналистам представители КВЗ.

Чуть далее расположился белоснежный катер на водородных топливных элементах, собранный на Зеленодольском заводе Горького.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Центральное место заняли образцы сельскохозяйственной техники от других производителей — «Татагрохимсервис» и «Казаньсельмаш». Оба нацелились наладить экспорт в страны СНГ, и особенно в Казахстан и Белоруссию. Не меньшие амбиции у резидента Азнакаевского промпарка — компании Shpiz Wolf. Его сооснователь Ильдар Сунагатов привез прицеп-караван, который оснащен душем, туалетом, кондиционером, отоплением и холодильником.

«Почему мы хотим расширять экспорт в Казахстан и Беларусь? Нет, дело не в том, что эти рынки быстро растут. Главная причина — сертификаты на наши транспортные средства признаются в этих странах Таможенного союза, мы можем без проблем осуществлять поставки в эти страны. Европейские рынки сейчас закрыты, хотя раньше поставляли продукцию в Германию. Теперь наши европейские сертификаты там не работают, а сейчас, с учетом санкций, это еще более актуально», — пояснил он. Добавим, что на саммите Россия — АСЕАН планируется прибытие 14 иностранных делегаций, в том числе президента Беларуси Александра Лукашенко и генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева. Татарстанские производители транспортной техники ожидают обсуждения этого вопроса.

Какие мифы мешают производителям выходить на новые рынки

В уличной экспозиции представили электромобиль «Атом», линейку пассажирской техники «Соллерс», автобусы «Раритек» и НЕФАЗ. На фоне гражданской техники выделялся вездеход цвета хаки с красным крестом. Челнинский «Ремдизель» привез санитарный автомобиль «Линза» на шасси КАМАЗа. На этой машине вывозят раненых в зоне СВО. «Особенно часто ее отправляют на экспорт в африканские страны, где часто происходят столкновения», — рассказал представитель внешнеэкономической службы предприятия.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вторая часть выставки достижений предприятий РТ располагалась внутри. Здесь можно увидеть новые образцы в миниатюре. Так, КВЗ показал Ми-38. «Наша главная задача акцентировать внимание на том, какие есть у нас компетенции, и договариваться уже с исполнителями, с отраслевыми министрами. Чтобы они увидели, что у нас высочайшая степень локализации, что мы все делаем сами, — рассказал в разговоре с «Реальным временем» глава машиностроительного кластера РТ Сергей Майоров. — Честно говоря, в других странах есть миф, что Россия вообще сама ничего не делает, только гайки прикручивает и шильдики переклеивает. Такой миф есть, его надо развеивать», — сказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Встречи лидеров на высшем уровне помогают продвигать проекты. «Пока не встретились президенты двух стран, то есть не были поставлены окончательно подписи, сложно выходить на зарубежные рынки», — отметил он. Но все больше стран требуют локализации на месте нахождения, поэтому надо быть готовыми выходить в промпарки. «Конечно, надо увеличивать объемы выпуска продукции, потому что при масштабировании объема продукции себестоимость начинает падать. Если мы этим будем заниматься, то станем более конкурентоспособны на международных рынках. Наша задача — помогать предприятиям увеличивать их объемы продаж».

Халяльное молоко для Вьетнама и Индонезии

Экспозицию аграриев представляли 6 компаний, которые в той или иной степени работают со странами АСЕАН или же начинают свою работу в перспективе выстраивания экспортно-импортных взаимоотношений, рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов. Под вывеской Татарстана находились стойки производителя растительного масла, холдинга Емшанова и производителя напитков из виноградной косточки. Эти предприятия имеют сертификаты «Халяль».

Экспорт агропромышленного комплекса РТ по итогам 2025 года составил 539,4 млн руб. В том числе на халяльную продукцию пришлось 345 млн. Из 11 стран, входящих в АСЕАН, взаимоотношения выстроены с Вьетнамом, Малайзией и Индонезией.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Татарстанские аграрии отгружают зерно в Индонезию, широкую номенклатуру покупает Малайзия. Вьетнам начал импортировать молочную сыворотку — с начала года отгружено 312 тонн. Сейчас идут переговоры о поставке молочной сыворотки на Филиппины. Большой спрос на экспорт молочной продукции объясняется тем, что в исламских странах его не хватает для полного удовлетворения потребностей. В этих государствах молочную сыворотку перерабатывают, ее доводят до конечного продукта, готового к употреблению. Кроме того, до этого в рамках «Казаньфорума» было подписано соглашение о поставке готовой продукции в Малайзию.

Внешнеторговый оборот Татарстана со странами АСЕАН по итогам 2025 года составил $241 млн. За последние 4 года объемы торговли выросли на 37,6%. Основу экспорта составляют транспортные средства, промышленное оборудование, инструменты, нефтехимическая продукция. А в структуре импорта преобладают химическая продукция, каучук, пластмассы и оборудование.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Татарстан — это мост между Россией и Юго-Восточной Азией, чему способствуют регулярные встречи политиков и бизнесменов на Международном экономическом форуме Россия — Исламский мир. Форум остается одной из важнейших площадок для взаимодействия, потому что среди стран АСЕАН есть исламские государства. Это Малайзия и Индонезия. Надо сказать, именно этот форум повышает градус интереса к АСЕАН. Популярность и известность нашей площадки способствовала интенсивности визитов высоких гостей в Россию. По итогам исламского форума появились экспортные контракты на молочную сыворотку в страны АСЕАН», — отметили в АИР РТ.

Ключевой темой переговоров станут исламские финансы. Малайзия входит в число ведущих стран по исламским финансам, и у них очень сильный сертифицирующий орган. Исламские финансы, медицина, образование, туризм, машиностроение, судостроение, нефтехимия — ключевые темы обсуждения на саммите.

1 / 41 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов