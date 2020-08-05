В Роспотребнадзоре уверяют, что вакцина от коронавируса будет безопасной и качественной

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В Роспотребнадзоре пообещали, что вакцина, которую разрабатывает государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», будет безопасной и качественной.

В ведомстве уверяют, что вакцина разрабатывается с учетом всех требований, мирового опыта и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

«Строгое соблюдение правил проведения доклинических и клинических исследований дает уверенность в получении безопасной и качественной вакцины», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса будет пока недоступна для детей. Применять ее на детях можно будет только после полного цикла испытаний на взрослых.

