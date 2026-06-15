В аэропорту Казани предупредили о возможном увеличении времени досмотра в связи с саммитом АСЕАН

Отмечается, что все досмотровые мероприятия проводятся исключительно в целях обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников аэропорта

Фото: Максим Платонов

Пресс-служба Международного аэропорта Казани рекомендовала пассажирам заранее планировать поездки в аэропорт в период с 16 по 19 июня. Это связано с необходимостью прохождения досмотровых процедур как на подъезде к аэропорту, так и при входе в здание терминала.

В аэропорту напомнили, что дополнительные меры безопасности могут увеличить время на прохождение контроля, поэтому пассажирам следует учитывать это при подготовке к вылету. Такие меры связаны с проведением в городе саммита Россия — АСЕАН.

Отмечается, что все досмотровые мероприятия проводятся исключительно в целях обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников аэропорта. Напомним, что в период с 17 по 19 июня 2026 года для транспортного обслуживания саммита Россия — АСЕАН между Казанью и аэропортом будет запущено более 80 дополнительных пригородных электропоездов. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Наталья Жирнова