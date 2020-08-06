Появились фотографии нового корпуса инфекционной больницы в Казани
Вчера Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии проектной документации нового корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы имени Агафонова.
Фотокорреспондент «Реального времени» побывал на месте.
В состав новой больницы входят основной корпус больницы, лабораторный комплекс, КПП, котельная, кислородная станция, дизель-генератор и КНС.
Ранее первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев сообщил о первых пациентах нового госпиталя.
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