Президент Белоруссии Лукашенко прилетит в Казань на саммит АСЕАН

Белорусский лидер анонсировал встречу с Владимиром Путиным в ближайшее время

Фото: Максим Платонов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетит в Казань на саммит Россия — АСЕАН. Об этом сообщил начальник УМВД России по городу Ринат Габитов.

Сам Лукашенко сегодня заявил, что в ближайшее время проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. На днях российский лидер прибудет в Казань для участия в саммите.

— В ближайшее время мы договорились, что встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются. Договоренность у нас одна: если правительства что-то не решают, то это остается во внимании двух президентов. Мы этим путем идем, — заявил Лукашенко.

Также подтвержден визит генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлана Ермекбаева.

Ранее свое участие в саммите подтвердили премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

Напомним, в Казани с 17 по 19 июня пройдет саммит Россия — АСЕАН. При этом в городе временно запретили движение судов на двух крупных акваториях.

Зульфат Шафигуллин