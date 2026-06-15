Президент Белоруссии Лукашенко прилетит в Казань на саммит АСЕАН
Белорусский лидер анонсировал встречу с Владимиром Путиным в ближайшее время
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетит в Казань на саммит Россия — АСЕАН. Об этом сообщил начальник УМВД России по городу Ринат Габитов.
Сам Лукашенко сегодня заявил, что в ближайшее время проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. На днях российский лидер прибудет в Казань для участия в саммите.
— В ближайшее время мы договорились, что встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются. Договоренность у нас одна: если правительства что-то не решают, то это остается во внимании двух президентов. Мы этим путем идем, — заявил Лукашенко.
Также подтвержден визит генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлана Ермекбаева.
Ранее свое участие в саммите подтвердили премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
Напомним, в Казани с 17 по 19 июня пройдет саммит Россия — АСЕАН. При этом в городе временно запретили движение судов на двух крупных акваториях.
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