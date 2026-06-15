Арбитраж не поддержал претензии Украины по статусу Керченского пролива и Азовского моря

В МИД РФ отметили, что арбитраж единогласно отклонил большинство требований Украины, включая попытки оспорить суверенитет России над связанными с Крымом морскими территориями

Фото: Галия Шакирова

В МИД России сообщили о завершении десятилетнего арбитражного разбирательства с Украиной по вопросам прав в Керченском проливе, Азовском море и прилегающих акваториях Черного моря. Решение вынесла Постоянная палата третейского суда в Гааге в рамках Конвенции ООН по морскому праву.

В министерстве подчеркнули, что большинство требований Украины, включая обвинения в нарушении положений Конвенции ООН по морскому праву, были единогласно отклонены арбитражем. Суд не поддержал попытки Киева оспорить суверенитет России над связанными с Крымом морскими пространствами, а также отказал в признании требований о компенсациях и доступе к ресурсам региона.

Также не были поддержаны требования Киева о признании Керченского пролива международным и о демонтаже Крымского моста. В решении отмечены лишь отдельные процедурные замечания по экологической оценке некоторых инфраструктурных проектов.

взято с сайта kremlin.ru

— Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства. Это решение арбитража — чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими «юридической войне» против России, — сказано в официальном сообщении МИД РФ.

Напомним, что за восемь лет по Крымскому мосту проехало 33 млн автомобилей. Среднесуточная интенсивность сегодня превышает 11 тыс. транспортных средств.

Наталья Жирнова