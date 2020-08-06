В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали о выездных тестированиях на коронавирус

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Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала о проведении выездных тестирований на коронавирусную инфекцию. По ее словам, в самой процедуре нет ничего нового, главное, чтобы выездные процедуры отбора материала проводили медработники, полностью экипированные в СИЗы и знающие, как отбирать и хранить материал.

«Поэтому если, например, у работодателя есть возможность организовать выездное тестирование для своих работников, то это вполне допустимо. Это крайний вариант, когда приглашают на забор материала медиков на объекты — как правило, если он закрытый. Так что лучше всего сдавать тесты в медучреждении», — ответила Авдонина.



Мощность лабораторной базы в Татарстане — 13 государственных и пять частных организаций, плюс ЦГЭ РТ. Мощность этих лабораторий оставляет 5 805 тестов в сутки.

«Сейчас мы в эти пределы укладываемся, так что вопрос о расширении и увеличении темпов тестирования сейчас в республике не стоит», — добавила спикер.

Ранее Авдонина сообщила, что за сутки было проведено 4 490 тестов ПЦР.

